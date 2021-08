Afghanistan. Joe Biden sapeva cosa sarebbe accaduto. Talebani fanno strage di persone hazare

- Advertisement -

AgenPress – Ventitré funzionari dell’ambasciata americana a Kabul avevano firmato un dispaccio inviato, lo scorso 13 luglio, al segretario di Stato Antony Blinken in cui segnalavano il rischio di un possibile collasso dello Stato afghano subito dopo il ritiro americano dall’Afghanistan. Lo hanno riportato due fonti riservate al Wall Street Journal. I diplomatici avevano messo in guardia Blinken sulla rapida avanzata dei talebani e avevano avvertito che le forze regolari afghane stavano cedendo. I documenti confermano che gli Stati Uniti erano a conoscenza della crisi a cui sarebbero andati incontro, ma nonostante questo non si sono fermati.

I talebani recentemente hanno fatto strage di componenti della minoranza hazara nella provincia di Ghazni e questo rappresenta un precedente che potrebbe indicare come sarà il ritorno al potere del gruppo fondamentalista. L’ha sostenuto Amnesty International.

In base alle ricerche fatte sul campo e dai colloqui con testimoni, l’ong segnala che tra il 4 e il 6 luglio ci sono state una serie di uccisioni raccapriccianti da parte dei talebani.