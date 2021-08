Afghanistan. Kabul, “i talebani sono qui, hanno tutti paura”. Video regista afghana in fuga

- Advertisement -

AgenPress – “I talebani sono entrati in città e noi stiamo scappando. Tutti hanno paura.”

Questa non è una clip di un film spaventoso, questa è la realtà di Kabul. La settimana scorsa la città ospitava un festival del cinema e ora scappano per la loro vita. Straziante da guardare ma il mondo non fa niente”.