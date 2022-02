Afghanistan. Kabul, una donna trasporta merci con una carriola per sostenere i suoi 5 figli

- Advertisement -

AgenPress – Lottando con un’economia deteriorata, una donna nella capitale Kabul sta trasportando merci dai mercati alle residenze con una carriola per guadagnare soldi nel tentativo di sbarcare il lunario per la sua famiglia.

Sosan, il cui marito è scomparso da più di un anno, ora si prende cura dei suoi cinque figli da sola.

“Vado da questa piazza all’altra per trovare un mercato. Porto i materiali delle persone con una carriola nelle loro residenze”.

“I miei figli si lamentano con me della loro vita quando vedono altri bambini in buone condizioni. Le loro parole mi rendono triste”.

Sosan ha lasciato Balkh per Kabul dopo che le forze dell’Emirato islamico hanno invaso la provincia settentrionale. Voleva andare in Pakistan, ma non poteva varcare le porte del Pakistan perché pochi giorni dopo il crollo di Balkh, l’Emirato islamico si è impadronito anche di Kabul.

Ha detto che i suoi tre figli sono estremamente malati, ma non è in grado di curarli.

“I miei figli sono malati. Uno di loro ha problemi mentali. Un altro era gravemente malato, pensavo potesse essere stato infettato dalla varicella. Il mio terzo figlio ha un problema con la lingua”, ha detto Sosan.

“Non abbiamo divise o scuola, libri. Mia madre deve acquistarli per noi quando andiamo a scuola”, ha detto Nargis, 7 anni, figlia di Sosan.

Il figlio di Sosan, di nove anni, raccoglie la spazzatura dai bidoni della spazzatura e la porta a casa per riscaldare la stanza.

Ciò arriva quando il Programma alimentare mondiale lancia l’allarme sul fatto che circa il 95% della popolazione afgana sta affrontando la fame.

“La fame continua ad aumentare in Afghanistan. Il 95% della popolazione non ha abbastanza da mangiare”, ha affermato su Twitter il WFP Asia. “A gennaio, 8 famiglie con reddito su 10 hanno registrato un calo significativo del reddito, con Kabul che è stata la più colpita. Peggio ancora, alcuni sono stati costretti ad affrontare il mese freddo senza alcun reddito”.

“Il nostro piano per contrastare la povertà nel paese si concentra su diversi punti come l’istituzione di un fondo cassa, l’attrazione di investimenti nazionali ed esteri e la cooperazione regionale e il commercio tra i paesi”, ha affermato Abdul Latif Nazari, economista.

Per scongiurare la crisi umanitaria in Afghanistan, l’ONU ha dichiarato che nel 2022 farà appello per un fondo di oltre 4 miliardi di dollari.