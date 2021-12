Afghanistan. Kamila ha 3 anni, pesa 5 kg. Troppo debole per piangere, è il volto della fame…..

- Advertisement -

Kamila è malnutrita ormai da otto mesi, dice sua nonna Bilqis, mentre cerca di calmarla in un sparuto reparto ospedaliero pieno di altri bambini emaciati a Kandahar, nel sud dell’Afghanistan.

Troppo debole per piangere, la bambina si strofina le orecchie per il dolore.

“Sua madre è malata e noi siamo poveri”, dice Bilqis . “Ha cercato di allattarla ma non aveva latte da dare”.

La famiglia di Kamila è tra milioni di afgani che lottano per sopravvivere a una grave carenza di cibo durante un rigido inverno e un crollo economico. Le organizzazioni per i diritti stanno chiedendo più aiuti esteri, sostenendo che i gruppi più vulnerabili – donne e bambini – stanno soffrendo.

“Nessuno morirà di fame perché non c’è carestia e le città sono piene di cibo”, ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, contraddicendo le immagini grafiche di bambini affamati.

In una dichiarazione alla CNN, i talebani al potere hanno riconosciuto i “problemi economici” del paese, ma hanno negato con veemenza che ci fosse una crisi, definendo tali affermazioni “false”.

Anche prima che i talebani prendessero il potere in Afghanistan ad agosto, la povertà e l’insicurezza alimentare erano molto diffuse a causa di siccità consecutive, declino economico, conflitto prolungato e pandemia .

Ma tre mesi dopo l’acquisizione, la crisi è rapidamente peggiorata . Miliardi di dollari di aiuti allo sviluppo estero si sono prosciugati, privando il paese del denaro che aveva sostenuto l’economia, i servizi chiave e gli operatori umanitari.

Con l’arrivo dell’inverno, quasi 23 milioni di persone, più della metà della popolazione, stanno affrontando livelli estremi di fame, secondo le Nazioni Unite . Almeno un milione di bambini sotto i 5 anni rischia di morire di fame.