Afghanistan. La foto commovente della bimba afghana in salvo sul cargo Usa

AgenPress – Una bambina afghana avvolta in un giubbotto della U.S. Air Force dorme sul pavimento di un cargo americano, decollato da Kabul il 16 agosto. È una delle foto simbolo della crisi umanitaria in corso in Afghanistan – dove i talebani hanno ripreso il potere dopo 20 anni – postata su Twitter dal generale Charles Quinton Brown Jr., attuale Chief of Staff della United States Air Force. Un’immagine che si inserisce nel clima di disperazione che da giorni invade l’aeroporto della capitale afghana, con le donne che consegnano i loro bambini nelle mani di soldati stranieri con la speranza di metterli in salvo.