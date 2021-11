Afghanistan. Le atlete hanno chiesto all’Emirato Islamico di continuare a praticare lo sport

- Advertisement -

AgenPress – Alcune ragazze e giovani donne afgane hanno chiesto all’Emirato Islamico di consentire loro di continuare le loro attività sportive.

Le ragazze si sono dette preoccupate di preservare i risultati raggiunti e preoccupate per il loro futuro incerto.

Qadria, 17 anni, ha affermato di aver praticato arti marziali per due anni e di aver vinto tre medaglie d’oro nelle competizioni organizzate all’interno del paese.

“Chiedo all’attuale governo di permetterci di svolgere le nostre attività pubblicamente. Non vogliamo che i nostri due anni di sforzi vadano sprecati”.

Karima, un’altra atleta, ha affermato di essere rimasta bloccata nella sua casa a seguito del cambiamento politico e che teme che il suo duro lavoro e i suoi risultati possano semplicemente svanire. “Oggi non possiamo praticare sport, non ci sono opportunità. Abbiamo paura che i talebani possano attaccarci. Anche i nostri allenatori non vogliono allenarci”.

Nel frattempo, alcune altre atlete hanno invitato la comunità internazionale a non permettere che i loro successi svaniscano. “Vogliamo che le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani non rimangano in silenzio riguardo ai nostri diritti”, ha affermato Parisa Amiri, un’atleta.

Allo stesso tempo, l’Emirato Islamico ha affermato che le atlete sono autorizzate a svolgere le loro attività in base ai regolamenti e al quadro islamico.

“I diritti di nessuno saranno violati. Diamo a tutti il ​​diritto e lo status secondo la sharia e i regolamenti islamici e diamo diritti alle ragazze in base al quadro islamico”, ha affermato Bilal Karimi, vice portavoce dell’Emirato islamico.

Le donne e le ragazze afgane hanno ottenuto grandi risultati negli ultimi due decenni nello sport. Tuttavia, il cambiamento politico ha ora un futuro incerto.