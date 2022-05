AgenPress. Il governo dei fondamentalisti islamici ha imposto in Afghanistan nuove limitazioni nei confronti delle donne.

Ha ordinato alle giornaliste, alle presentatrici televisive, così come ad altre donne che compaiano in tv, di coprirsi il viso mentre sono in onda.

Questa nuova imposizione ai diritti delle donne, si aggiunge a quella in cui è stato ordinato di indossare il burqa e a quella che non possono viaggiare senza un tutore.