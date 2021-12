Afghanistan. Le donne parlamentari scappate continuano la lotta contro i talebani. Ma c’è chi vuole tornare nel paese

“Sono stata allevata nella guerra e nella miseria”, dice. “Ma crescerò mio figlio nella stessa cultura, costumi e sentimenti della mia patria”.

Ma ovunque finiscano, la maggior parte delle parlamentari, come Mashid, vuole continuare a lottare per i diritti delle donne. Un’idea è quella di formare un “parlamento in esilio” di donne, per attirare l’attenzione sulla violazione dei diritti delle donne in Afghanistan e mantenere alta la pressione sui talebani.

Elay Ershad (in foto) non era un membro dell’ultimo parlamento afghano, ma in precedenza era stato deputato per più di un decennio e in seguito era stato portavoce del presidente Ashraf Ghani. I talebani le hanno congelato il conto in banca dopo la presa del potere, ma lei non ha sentito il bisogno di nascondersi ed è volata fuori dal paese con un volo commerciale a settembre.

Ora si sta preparando a tornare, sperando in protezione dai contatti con i talebani, ed è scettica sulle possibilità di fare la differenza in Afghanistan dall’esterno.

“Non è possibile lavorare da altri paesi o dall’estero. Dobbiamo essere all’interno dell’Afghanistan. La soluzione si trova in Afghanistan e dovremmo trovarla in Afghanistan”.

Il suo piano è lavorare con le ONG internazionali per creare scuole per ragazze e difendere il diritto delle donne all’istruzione, “anche se è sotto un governo talebano”, afferma.