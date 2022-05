Afghanistan, Lega: deriva sconcertante, Occidente faccia sentire propria voce

- Advertisement -

AgenPress. “Esprimiamo indignazione e preoccupazione per il più recente decreto del leader supremo dei Talebani che impone alle donne di indossare il burqa in pubblico. Un nuovo, inquietante passo verso l’oscurantismo, la negazione dei diritti delle donne e delle libertà fondamentali dei cittadini in Afghanistan.

Una notizia che non solo smentisce tutti i falsi annunci sul presunto ‘nuovo corso’ moderato dei Talebani, ma anzi evoca scenari agghiaccianti riportando il Paese indietro di oltre vent’anni.

- Advertisement -

Questa deriva sconcertante non può lasciare indifferenti e va condannata senza se e senza ma. Dopo la vergognosa e vigliacca fuga dello scorso anno, l’Occidente non guardi dall’altra parte e faccia sentire la propria voce”.

Così in una nota le europarlamentari della Lega Simona Baldassarre e Isabella Tovaglieri, componenti della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere al Parlamento Europeo.