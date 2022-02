Afghanistan. L’Unicef pagherà gli stipendi di quasi 200.000 insegnanti delle scuole pubbliche

- Advertisement -

AgenPress – Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) sta valutando la possibilità di pagare un importo di $ 100 al mese per quasi 200.000 insegnanti delle scuole pubbliche, ha affermato domenica il Ministero dell’Istruzione (MoE).

Secondo il MoE, più di 40.000 insegnanti delle scuole pubbliche hanno ricevuto due mesi di stipendio fornito dalle Nazioni Unite e gli insegnanti rimanenti saranno pagati entro le prossime due settimane.

Il piano dell’UNICEF è per un periodo di due mesi ma si prevede che si amplierà.

“In effetti, lo stipendio degli insegnanti è di 100 dollari che viene pagato dall’UNICEF. Quegli insegnanti il ​​cui stipendio è superiore a $ 100, il ministero pagherà il resto del denaro”, ha affermato Aziz Ahmad Riyan, portavoce del MoE.

Gli insegnanti, che percepivano una retribuzione bassa anche durante il periodo degli ex governi afghani, hanno affermato di soffrire di una condizione economica deteriorata.

Hamira, 48 anni, che lavora come insegnante da 28 anni, ha detto di essere malata ma di non poter prendere appuntamenti con i medici a causa delle difficoltà economiche.

“Ho molti problemi. Avevo solo il mio reddito di insegnamento per pagare l’affitto e le spese della famiglia. Questa è la residenza di uno dei miei parenti. Vivo nella loro cucina”, ha detto.

Quando l’Emirato islamico è salito al potere, molti dipendenti del governo sono rimasti a lungo non pagati mentre l’Afghanistan ha dovuto affrontare un improvviso tracollo economico dopo che gli asset della banca centrale del paese di oltre 9 miliardi di dollari sono stati congelati.

Per scongiurare un disastro umanitario, le agenzie delle Nazioni Unite hanno cercato di pagare gli stipendi dei dipendenti senza destinare fondi ai dipartimenti governativi.

“Ieri ho sentito parlare dell’iniziativa dell’UNICEF di fornire 100 dollari agli insegnanti, accolgo con favore questa iniziativa perché lo stipendio degli insegnanti è molto basso”, ha affermato Karima, un’insegnante.

“Ho preso in prestito circa 150.000 Af per le spese familiari. Mio figlio è stato ferito in un incidente, non avevo soldi per curarlo”, ha detto un insegnante che desiderava rimanere senza nome.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha precedentemente affermato che le organizzazioni umanitarie sono autorizzate a fornire fondi per prevenire la crisi in corso in Afghanistan, incluso il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici.