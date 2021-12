Afghanistan. Madre povera costretta a cedere uno dei suoi gemelli ad un’altra famiglia in cambio di soldi

- Advertisement -

AgenPress – Una madre afgana è stata costretta a rinunciare a uno dei suoi gemelli mentre la crisi alimentare in Afghanistan diventa così grave che un numero crescente di famiglie è costretto a prendere misure disperate per poter nutrire i propri figli, ha detto Save the Children.

Bibi, 40 anni, ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, pochi mesi fa. Ma Bibi e suo marito, Mohammad, 45 anni, hanno deciso che non avevano altra scelta che rinunciare a uno di loro perché non avevano abbastanza soldi per sfamare i loro otto figli. Hanno dato il bambino a una coppia senza figli.

“ Non abbiamo niente, quindi come potrei prendermi cura di loro (entrambi)? ” ha detto Bibi*. “ Soffrivo di doverli dividere. È stata una [decisione] molto difficile, più di quanto tu possa immaginare. Era particolarmente difficile dare via il bambino a causa della povertà. “

La straziante storia è stata scoperta dallo staff di Save the Children in Afghanistan ed è l’ultimo episodio segnalato di genitori colpiti dalla povertà costretti ad abbandonare i propri figli.

Si prevede che oltre il 97% degli afghani scenderà al di sotto della soglia di povertà entro la metà del prossimo anno . Il paese sta affrontando la peggiore crisi alimentare mai registrata e un numero crescente di famiglie, come quella di Bibi, è spinto a prendere decisioni disperate e che cambiano la vita per sopravvivere.

Bibi ha spiegato che intendeva dare via il suo bambino senza chiedere alcun pagamento per il bambino. Alla fine, hanno ricevuto una piccola somma di denaro in cambio del bambino.

“ Non potevo permettermi latte, cibo o medicine. Con quei soldi, potrei comprare cibo per sei mesi “.

La famiglia è stata trasferita dalla propria fattoria circa sette mesi fa a causa della prolungata siccità, che ha devastato i raccolti e spinto milioni di persone sull’orlo della carestia. È stato estremamente difficile per Mohammad trovare lavoro anche solo per un paio di giorni alla settimana. Quando lo fa, il salario di un’intera giornata non copre nemmeno due giorni di spese per la sua famiglia.

Per integrare il reddito della famiglia, il figlio Hamdast, 12 anni, lavora nel mercato locale spingendo carri che trasportano gli effetti personali delle persone.

” Abbiamo bisogno di aiuto, siamo affamati e poveri “, ha detto Mohammad. “Non ci sono opportunità di lavoro in Afghanistan. Abbiamo bambini. Abbiamo più bisogno di farina e olio, che non abbiamo. Va bene anche avere la legna da ardere. Non potevo permettermi di comprare carne negli ultimi due o tre mesi. Abbiamo solo il pane per i bambini che non sempre è disponibile ”.

Storie come queste stanno diventando fin troppo comuni in Afghanistan. Save the Children ha appreso del secondo caso di una madre in difficoltà di due gemelli, Fatima*, che ha subito pressioni dalla sua famiglia per lasciare uno dei suoi bambini che erano malnutriti a causa della povertà.

I gemelli di 18 mesi di Fatima, Ara e Milad, sono entrambi malati e deboli. Con il clima sempre più freddo e Ara che soffre di una grave malnutrizione, Fatima* ha spiegato che non può permettersi di prendersi cura dei suoi figli come un genitore single, ma non voleva dare via Ara.

“ Mio figlio e mia figlia hanno pianto tutta la notte scorsa perché avevano fame. Non abbiamo niente in casa mia. Non abbiamo cibo, né farina, non abbiamo niente ”, ha detto Fatima. “Mio marito non ci manda soldi. (Dice) ‘lasciala morire’. Tutti mi dicevano: ‘La compreremo’, ma io non l’ho data via. Ho molte speranze che i miei figli stiano bene in futuro “.

Quasi 14 milioni di bambini non sapranno da dove verrà il loro prossimo pasto questo inverno , mettendo a rischio milioni di giovani vite mentre il paese affronta la peggiore crisi alimentare mai registrata.

Milioni di bambini sono a rischio di malattia o addirittura di morte perché non hanno abbastanza da mangiare, ha avvertito Save the Children, con una stima di 3,2 milioni di bambini sotto i cinque anni che dovrebbero soffrire di malnutrizione acuta entro la fine dell’anno.

Nora Hassanien, direttrice nazionale ad interim in Afghanistan, ha dichiarato:

“È assolutamente straziante che alcune famiglie afghane siano spinte a misure così estreme e disperate per sopravvivere e nutrire gli altri loro figli. Nessun genitore dovrebbe mai dover prendere l’impossibile decisione di rinunciare a un figlio.

“ Milioni di bambini in Afghanistan, che hanno già vissuto tutta la loro vita attraverso la guerra, sono ora spinti sull’orlo della fame. Poiché le temperature scendono ben al di sotto dello zero, migliaia di famiglie non potranno permettersi il carburante per riscaldarsi quest’inverno, mettendo i bambini a rischio di malattie o addirittura di morte.

“Il tempo stringe per dare ai bambini l’aiuto salvavita di cui hanno bisogno per sopravvivere all’inverno. E gli aiuti sono ostacolati da sanzioni e politiche antiterrorismo, che impediscono agli aiuti di arrivare alle famiglie che ne hanno disperatamente bisogno».

Save the Children chiede ai governi di fare deroghe urgenti alle loro attuali politiche antiterrorismo e sanzioni, per consentire la consegna rapida e ininterrotta di aiuti umanitari salvavita. Vuole anche che i governi donatori forniscano finanziamenti immediati per aiutare i bambini vulnerabili e le loro famiglie.

Save the Children sta fornendo alle famiglie come Bibi e Fatima cibo urgente, formazione per l’alimentazione di neonati e bambini piccoli, kit per l’igiene, coperte e vestiti caldi per aiutarli a superare il rigido inverno.

L’economia afghana, fortemente dipendente dagli aiuti internazionali, è piombata in un baratro in seguito all’acquisizione del potere da parte dei talebani. Le riserve di 9 miliardi di dollari della banca centrale afgana, la maggior parte delle quali detenute negli Stati Uniti, sono state congelate e il Fondo monetario internazionale ha bloccato circa 450 milioni di dollari a causa della “mancanza di chiarezza” sul nuovo governo.

Le Nazioni Unite stanno cercando di raccogliere 4,5 miliardi di dollari per evitare il peggio, ma con gli aiuti esteri bloccati e il sistema bancario vicino al collasso, l’economia è strangolata dalla mancanza di liquidità.