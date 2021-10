Afghanistan. Madre sfollata vende neonato per salvare l’altra figlia di 13 anni malata

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Una donna afgana sfollata dalla provincia di Baghlan a Kabul a causa dei combattimenti prima della caduta di Kabul, ha venduto il suo bambino di un anno e mezzo a causa della povertà.

Vivendo in una tenda a Kabul, la madre, Lailuma, ha detto di non avere altra scelta che vendere il suo bambino per curare sua figlia di 13 anni che è malata.

Lailuma ha detto di aver venduto il suo bambino per 30.000 Afs (335 dollari) e che suo marito è scomparso dall’anno scorso.

“Non avevo altra scelta che vendere mio figlio per 30.000 Afs perché nessuno vuole vendere suo figlio”.

Nel frattempo, un certo numero di famiglie sfollate a Kabul ha affermato che le loro difficoltà stanno aumentando con l’avvicinarsi dell’inverno.

Le famiglie sfollate vivono in diverse parti di Kabul sotto le tende. Hanno detto che i loro figli si stanno ammalando perché il tempo sta diventando freddo.

“Quando pioveva, si bagnava dappertutto. I nostri figli sono malati e non possiamo dormire la notte”, ha detto Maria, una donna sfollata di Kunduz.

Le famiglie sfollate hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun aiuto dal Ministero dei Rifugiati.

“Le persone del Ministero dei Rifugiati sono venute qui e hanno fatto un sondaggio, ma finora non hanno fornito alcuna assistenza. Moriremo di fame se questa situazione continuerà”, ha detto Aaisha, una donna sfollata di Takhar.

Un gran numero di famiglie sfollate vive sotto le tende a Kabul. Sono stati sfollati prima della caduta del governo di Kabul.