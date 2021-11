Afghanistan. Migliaia di afgani in fuga. Unicef, 300-400mila sfollati. Bambini a rischio violenze

- Advertisement -

AgenPress – Migliaia di afghani hanno passato la notte all’aeroporto di Kabul mentre la città è in preda al caos dopo la conquista della capitale da parte dei talebani. L’agenzia Tolo news ha diffuso sui social un video che mostra una folla di persone sulle piste dell’aeroporto che tentano di imbarcarsi sui voli internazionali.

“In queste ore drammatiche non bisogna perdere di vista il dramma di migliaia di famiglie sfollate in Afghanistan”, dichiara il Portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini. “Non siamo ancora in grado fare stime precise perché il numero si aggirerebbe tra le 300 mila e le 400 mila unità ma non è ancora stato confermato”, prosegue.



“Come Unicef siamo presenti sul territorio afghano nei campi di Sarai Shamalee a Kabul e di Haji a Kandahar per dare sostegno alle famiglie che hanno lasciato le proprie case in fuga dalle violenze. In questi luoghi malgrado il grande impegno degli operatori umanitari manca tutto: cibo, acqua, elettricità e medicine. Siamo di fronte, lo ripeterò fino allo sfinimento, a una catastrofe umanitaria. Occorre fare presto e proteggere le tante bambine e i tanti bambini sfollati con le loro famiglie. Inoltre in questo grande caos è altissimo il rischio che i più piccoli vengano separati dalle famiglie stesse risultando facili prede di violenze di ogni genere come spesso accade nelle zone di conflitto. Confidiamo nell’impegno di tutti, a partire dal nostro Governo che sappiamo sensibile su questi temi”, conclude Iacomini.