Afghanistan. Migliaia di bambini svolgono lavori pericolosi per portare soldi a casa

AgenPress – Mentre l’Afghanistan attraversa una grave crisi umanitaria ed economica, migliaia di bambini svolgono lavori pericolosi cercando di fare soldi e sfamare le loro famiglie.

Molti di loro lavorano come lucidatori di scarpe e venditori per strada, mentre altri sono impegnati in negozi di automobili e panetterie.

In precedenza, Save the Children in un rapporto affermava che fino a un quinto delle famiglie in Afghanistan è stato costretto a mandare i propri figli a lavorare poiché i redditi sono crollati negli ultimi sei mesi con circa un milione di bambini ora coinvolti nel lavoro minorile.

“Secondo l’analisi di Save the Children, se un solo bambino in ciascuna di queste famiglie viene mandato a lavorare, più di un milione di bambini nel paese sono coinvolti nel lavoro minorile”.

I lunghi decenni di conflitto hanno lasciato centinaia di migliaia di vedove e orfani alle prese con la povertà. La guerra ha avuto un impatto anche indiretto sulla nazione afgana, poiché molti sono diventati dipendenti dalla droga a causa dell’incapacità del governo afghano di controllare il traffico di droga nel paese.

Naseer Ahmad, 11 anni, lavora come lucidatore di scarpe ogni giorno insieme al fratello minore in una strada della capitale Kabul.

“Sono stato investito da un’auto un anno fa. I miei piedi non funzionano correttamente. Dovrei farmi riparare i piedi, ma dobbiamo ancora dei soldi alle farmacie”, ha detto.

La madre di Naseer ha detto che suo marito è tossicodipendente, quindi i bambini sono obbligati a impegnarsi nel lavoro per prendersi cura della famiglia.

“Entrambi lavorano come lucidatori di scarpe. Guadagnano soldi alcuni giorni ma non tutti i giorni. (Loro) non guadagnano più di 50-60 Afs. Stiamo pagando 3.500 Afs per l’affitto di una casa”, ha detto la madre di Naseer.

Naseer è uno delle migliaia di bambini che trascorrono le loro giornate nelle strade di Kabul per guadagnare soldi.

“Sono il capofamiglia della famiglia. Mio padre è disoccupato. Viviamo in una casa in affitto. Non c’è nessuno nella nostra famiglia a lavorare, quindi devo farlo”, ha detto Tofan, un bambino lavoratore.

“Lavoro dall’alba al tramonto e quindi non posso andare a scuola”, ha detto un bambino lavoratore.

“Per muovere il ciclo economico afgano, c’è bisogno di creare opportunità di lavoro per contrastare i problemi permanenti di povertà nel Paese” ha affermato Iraj Faqiri, economista.

Secondo un recente rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), più di 1 milione di bambini avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave.

“Quasi 13 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza umanitaria. Malattie come il morbillo e la diarrea acquosa acuta continueranno a diffondersi”, si legge nel rapporto. “Fino al 97% di tutte le famiglie afghane potrebbe vivere al di sotto della soglia di povertà nel giro di pochi mesi”.