Afghanistan. Ministero Istruzione, riapertura scuole viene ordinata dall’Emirato Islamico

AgenPress – Il ministero dell’Istruzione ha dichiarato che la riapertura delle scuole femminili di oltre il sesto anno nel Paese si basa sull’autorità della leadership dell’Emirato islamico.

Il portavoce del MoE Aziz Ahmad Reyan ha affermato che ogni volta che la leadership ordina la riapertura delle scuole, il ministero è pronto ad agire di conseguenza.

“La riapertura delle scuole femminili dalla settima alla dodicesima è per le autorità della leadership dell’Emirato islamico”, ha affermato. “Ogni volta che la dirigenza emette un ordine, il ministero dell’Istruzione è pronto a riaprire immediatamente tutte le scuole femminili”.

Le scuole femminili oltre il sesto anno sono rimaste chiuse, il che ha suscitato aspre critiche in Afghanistan e all’estero. In Afghanistan, politici, studiosi di religione, attiviste per i diritti delle donne e altri hanno chiesto la riapertura delle scuole.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che l’istruzione delle ragazze in Afghanistan è necessaria per superare le sfide della nazione. “Sono profondamente dispiaciuto che l’istruzione delle ragazze al di sopra del 6° anno rimanga sospesa, una violazione ingiustificata della parità di diritti che danneggia l’intero Paese”, ha affermato su Twitter.

Anche Amnesty International in un nuovo rapporto ha sollevato preoccupazioni sull’istruzione delle ragazze e ha affermato che donne e ragazze sono state escluse dalla vita sociale in Afghanistan a seguito dei cambiamenti politici nel paese.

“Da quando i talebani hanno preso il potere sette mesi fa, le donne e le ragazze in Afghanistan sono quasi scomparse dalla vita pubblica. Ciò include la maggior parte dei diversi milioni di ragazze iscritte nelle scuole, le 88.000 studentesse che studiavano in università pubbliche e private e le molte, molte donne a cui è stato impedito di tornare al loro lavoro come giudici, pubblici ministeri, alti funzionari della sicurezza, uomini d’affari e insegnanti”, si legge nel rapporto.

Alcune ragazze afghane hanno anche esortato l’Emirato islamico a riaprire le scuole in modo che possano riprendere gli studi.

In precedenza, anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’Unione europea hanno rilasciato dichiarazioni che chiedono la riapertura di tutte le scuole femminili in tutto il paese.