Afghanistan. Ministro esteri turco, gli Stati Uniti “hanno commesso lo stesso errore fatto in Iraq”

AgenPress – In Afghanistan gli Stati Uniti “hanno commesso lo stesso errore fatto in Iraq. Non è giusto ritirarsi con una decisione così improvvisa e senza un piano, lasciandosi alle spalle il caos”.

Lo dice il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, commentando in un ‘intervista a Hurriyet la situazione nel Paese asiatico. “Ci sono tante lezioni da imparare. L’ho detto al segretario di Stato Usa” Antrony Blinken. “Avremo molto da dire su questi errori, quando finirà il caos attuale”, ha aggiunto Cavusoglu, criticando anche “la partenza improvvisa” del presidente afgano Ashraf Ghani all’arrivo dei Talebani a Kabul.