Afghanistan. Ministro Istruzione talebano, via dalle Università temi in contrasto con Sharia

AgenPress – Il ministro talebano dell’Istruzione, Abdul Baqi Haqqani, ha annunciato una revisione dei programmi di studio, da cui saranno “esclusi i temi in contrasto con la Sharia”. I tempi per l’avvio formale del nuovo anno accademico “saranno brevi, ci vorrà una settimana”, ha aggiunto. Si ‘svuotano’ intanto le università afghane: lo riferisce Tolo News, citando alcune testimonianze. “Non ci sono né professori né studenti. Vengono solo in pochi, siamo preoccupati per il futuro”, dice un giovane.

Arrivano anche indicazioni sul fronte internazionale. “Abbiamo detto ai talebani di rispettare i diritti delle donne”, ha detto il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, all’indomani della prima visita ufficiale di un responsabile politico straniero a Kabul. “Abbiamo fornito diversi esempi di come in molti paesi musulmani le donne abbiano un ruolo attivo nella società”, ha aggiunto, citato dai media di Doha.

Anche l’Iran ha preso posizione. “Il nuovo governo dei talebani in Afghanistan è certamente non inclusivo e non rappresenta tutti gli afghani, come invece si attendevano la comunità internazionale e l’Iran”:, ha affermato il portavoce del ministero iraniano degli esteri, Saeed Khatibzadeh.