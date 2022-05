Afghanistan. Misure oppressive dei talebani contro le donne, obbligate a indossare il burqa

- Advertisement -

AgenPress – L’annuncio da parte dell’Emirato islamico di nuove regole per quanto riguarda la copertura delle donne o l’hijab ha suscitato reazioni a livello internazionale.

Sabato l’Emirato islamico ha annunciato nuove regole riguardanti la copertura o l’hijab delle donne, affermando che saranno implementate in due fasi – incoraggiamento e punizione – e ha specificato i tipi di vestiti che le donne dovranno indossare quando escono di casa.

Il secondo generale delle Nazioni Unite Guterres si è detto “allarmato” dal fatto che “le donne debbano coprirsi il viso in pubblico e andarsene di casa solo in caso di necessità. diritto internazionale dei diritti umani”.

L’inviato speciale degli Stati Uniti per le donne afghane e diritti umani, Rina Amiri, ha affermato che “i talebani continuano ad adottare politiche che opprimono le donne e le ragazze come sostituto per affrontare la crisi economica e la necessità di un governo inclusivo. Mi unisco agli appelli degli afgani e della comunità internazionale per porre fine a queste misure oppressive, riaprire le scuole femminili, lasciare che le donne lavorino e riprendano le loro vite”.

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) in una dichiarazione ha espresso preoccupazione e ha affermato che chiederà immediatamente incontri con i funzionari dell’attuale governo per chiedere chiarimenti sullo stato della decisione.

“Questa decisione contraddice numerose assicurazioni in merito al rispetto e alla protezione dei diritti umani di tutti gli afgani, compresi quelli di donne e ragazze, che erano state fornite alla comunità internazionale dai rappresentanti talebani durante le discussioni e i negoziati nell’ultimo decennio”, si legge nella dichiarazione. “Queste assicurazioni sono state ripetute dopo l’acquisizione del potere dei talebani nell’agosto 2021, secondo cui alle donne sarebbero stati concessi i loro diritti, sia nel lavoro, nell’istruzione o nella società in generale”.

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, ha twittato Jasper Wieck, inviato speciale della Germania per Afghanistan e Pakistan, citando la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata all’unanimità dalle Nazioni Unite nel 1948, che, ha osservato Wieck, includeva l’Afghanistan .

“Profondamente preoccupati e delusi dall’ultima sentenza talebana sull’Hijab, che ha ulteriormente svelato i diritti delle donne in Afghanistan e violato gli obblighi internazionali del Paese. La società e l’economia afgane non possono prosperare finché metà della popolazione è esclusa”, ha affermato Hugo Shorter, incaricato d’affari ai , Missione britannica in Afghanistan.