Afghanistan. Musica ad un matrimonio. I talebani uccidono tre invitati per non aver smesso di suonare

- Advertisement -

AgenPress – Tre invitati a un matrimonio sono stati uccisi da sedicenti talebani a colpi di arma da fuoco durante una festa di matrimonio nell’est dell’Afghanistan per aver allietato il ricevimento con la musica.

L’attacco è stato effettuato da tre assalitori che hanno affermato di essere membri dei talebani prima di aprire il fuoco, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid in una conferenza stampa domenica.

Mujahid ha detto che gli uomini armati hanno attaccato un ricevimento che si svolgeva nel distretto di Surkh Rod della provincia di Nangarhar, aggiungendo che non è permesso uccidere nessuno per aver suonato musica, e che indagini sono in corso per accertare se l’incidente non sia legato a una faida familiare.

- Advertisement -

“Nei ranghi dell’Emirato islamico nessuno ha il diritto di allontanare qualcuno dalla musica o fare altro per cercare di persuaderlo”, ha detto Mujahid alla conferenza stampa.

Mujahid ha poi ribadito in una serie di post su Twitter che i sospetti autori dell’attacco avevano affermato di essere talebani e avevano chiesto che la musica venisse interrotta prima di sparare, ma non è certo se lo fossero realmente o meno. Due persone ritenute collegate all’episodio – ha aggiunto – sono state arrestate, e una terza è fuggita.

Sebbene disapprovino la musica ai matrimoni e ad altri eventi pubblici, i talebani non hanno emesso alcun decreto che lo vieti espressamente, da quando sono saliti al potere ad agosto.

Mujahid in seguito ha ribadito in una serie di post su Twitter che i sospetti avevano affermato di essere membri dei talebani e avevano chiesto che la musica venisse interrotta prima di sparare prima di aprire il fuoco, ma non ha verificato se lo fossero o meno.

Ha detto che due persone collegate all’incidente erano state arrestate, ma una terza era fuggita.

Sebbene disapprovino la riproduzione di musica ai matrimoni e ad altri eventi pubblici, i talebani non hanno emesso un decreto che lo vieti da quando sono saliti al potere ad agosto.

Tuttavia, alla fine di agosto, il cantante folk Fawad Andarabi è stato trascinato via dalla sua casa e ucciso dai talebani.

Durante il loro precedente periodo di governo in Afghanistan, dal 1996 al 2001, i talebani hanno vietato la maggior parte delle forme di musica in quanto non islamiche.

- Advertisement -