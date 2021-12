Afghanistan. Nelle aule universitarie maschi e femmine divisi da una tenda grigia

- Advertisement -

AgenPress – Una tenda grigia divide in due un’aula universitaria a Kabul: da una parte siedono gli studenti maschi, dall’altra le studentesse, che indossano l’hijab.

È uno sguardo su come potrebbe essere l’istruzione in Afghanistan sotto il dominio dei talebani, poiché alcuni studenti sono tornati nelle aule per l’inizio del nuovo semestre scolastico questa settimana.

L’ultima volta che i talebani sono stati al potere, dal 1996 al 2001, le donne e le ragazze sono state bandite dall’istruzione e dal lavoro . Dopo che i militanti furono rimossi nel 2001, le donne erano libere di andare all’università e lavorare.

Ora i talebani sono tornati. Mentre la loro attuale leadership ha insistito sul fatto che le donne svolgeranno un ruolo di primo piano nella società e che il loro regime sarà “inclusivo”, rimangono dubbi sul fatto che questa retorica corrisponderà alla realtà.

Le foto condivise sui social media delle prime aule universitarie aperte dopo il ritiro degli Stati Uniti includono donne, ma con differenze sorprendenti.

Il ministero dell’Istruzione gestito dai talebani ha approvato una proposta – presentata dall’unione delle università afghane, che rappresenta 131 college – sulla separazione tra studenti e studentesse.

Secondo la proposta, studenti e studenti devono entrare nel loro luogo di apprendimento attraverso ingressi separati. Le classi miste sono consentite solo dove il numero di studentesse è inferiore a 15 e l’aula deve essere divisa da un sipario.

Le classi di nuova creazione nelle università private dovrebbero essere separate per ragazzi e ragazze, ha aggiunto la proposta. E tutte le università sono obbligate a designare un’area separata per le studentesse per eseguire le loro preghiere.

Inoltre, “tutte le studentesse, i docenti e i dipendenti sono obbligati a osservare l’hijab secondo la Sharia”, afferma la proposta. L’hijab copre i capelli ma non il viso.