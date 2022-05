Afghanistan. Onu, violazione diritti umani di donne e giornaliste. Colleghi in tv con la mascherina

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato l’Emirato islamico a “invertire rapidamente” le politiche e le pratiche che stanno “limitando i diritti umani e le libertà delle donne e delle ragazze afgane in Afghanistan”.

Il consiglio ha espresso “profonda preoccupazione per la crescente erosione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne e delle ragazze in Afghanistan da parte dei talebani”.

- Advertisement -

All’inizio di questo mese l’Emirato islamico ha ordinato alle donne di coprirsi il viso in pubblico. Hanno anche insistito affinché le emittenti televisive si assicurino che le loro presentatrici sulle stazioni locali si coprano il viso quando sono in onda.

“I membri del Consiglio di sicurezza hanno invitato i talebani a invertire rapidamente le politiche e le pratiche che attualmente limitano i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze afghane”, si legge nella dichiarazione del Consiglio di sicurezza.

Sotto il precedente governo dell’Emirato islamico dal 1996 al 2001, le donne dovevano coprirsi, non potevano lavorare e le ragazze erano bandite dalla scuola. Ma dopo aver preso il potere nell’agosto dello scorso anno, l’Emirato islamico ha affermato che rispetterà i diritti delle donne.

- Advertisement -

Tuttavia, a marzo l’Emirato islamico ha affermato che le scuole per ragazze di oltre il sesto anno sarebbero rimaste chiuse fino a quando non fosse stato redatto un piano per la loro riapertura in conformità con la legge islamica.

Il Consiglio di sicurezza ha ribadito il suo appello affinché l’Emirato islamico “aderisca ai propri impegni di riaprire le scuole per tutte le studentesse senza ulteriori indugi”.

L’Emirato islamico non ha ancora commentato questa affermazione.

L’inviato speciale statunitense Thomas West, riferendosi alla dichiarazione dell’UNSC, ha affermato che “il mondo è unito nell’invitare i talebani a invertire le politiche che limitano i diritti delle donne e delle ragazze afghane. Il mondo chiede anche un accesso senza ostacoli da parte degli attori umanitari e una continua attenzione alla stabilizzazione economica”.

I conduttori televisivi di TOLOnews indossano da domenica le mascherine davanti alla telecamera in solidarietà con le loro colleghe conduttrici.

Oltre alla solidarietà con le relatrici, un obiettivo importante di questo gesto civile è stato quello di portare l’attenzione dei funzionari competenti sulla questione. “Poiché oggi è l’ultimo giorno di questa azione civile, ripetiamo ancora una volta chiaramente la nostra affermazione che questo gesto di TOLOnews non era inteso a sfidare l’ordine di Hijab, e quindi abbiamo implementato l’ordine. Il nostro tema principale è incentrato sull’interpretazione del decreto sulla copertura dei volti delle presentatrici.

La nostra comprensione è che esiste un’interpretazione diversa per quanto riguarda la copertura dei volti in Hijab.

Anche se oggi, mercoledì, chiudiamo questa azione civile, il nostro punto di vista sulla questione rimane invariato. Ci auguriamo che i dipartimenti e i funzionari governativi competenti ascoltino la nostra voce e prestino attenzione alle nostre preoccupazioni”.