Afghanistan. Pen Farthing e i 200 cani e gatti arrivati nel Regno Unito

AgenPress – “Sebbene sia con emozioni contrastanti e un sincero profondo sentimento di tristezza per il popolo afghano, ora siamo lieti di informarvi, personalmente, che la Penna e gli animali sono arrivati nel Regno Unito.

Abbiamo appena scaricato l’ultimo dei nostri cani e gatti nei loro alloggi provvisori, in seguito a un lungo e difficile viaggio dall’Afghanistan. Come potete immaginare, la giornata è stata piena di esami dettagliati da parte del nostro personale veterinario esperto, per garantire che gli animali siano controllati a fondo prima di andare nei loro canili da quarantena”. E’ quanto comunica Pen Farthing sulla pagina Nowzad. “L ‘ equipe è stata a portata di mano tutto il giorno per sostenere il personale medico con le necessarie procedure amministrative previste per l’ingresso nel Regno Unito.

Vi ringraziamo di cuore per averci dato lo spazio respiratorio per portare a termine questo lavoro essenziale oggi e per la dedizione che avete costantemente dato alla nostra missione Operazione Arca per il salvataggio di questi animali; avete dato loro davvero un nuovo affitto di vita. Non vediamo l’ora di mostrarvi il loro viaggio e Pen pubblicherà un messaggio personale a tutti voi quando si sarà ripreso dal suo calvario.

La missione Operazione Arca è ancora in corso e stiamo lavorando instancabilmente per garantire una conclusione positiva per il nostro staff.

Pen e lo staff apprezzano il vostro continuo sostegno in questa missione”.