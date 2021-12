Afghanistan. Pen Farthing sta tornando a casa con i suoi 200 cani e gatti

- Advertisement -

AgenPress – Paul “Pen” Farthing, che ha fondato un rifugio per animali a Kabul, ha superato i controlli di sicurezza dell’aeroporto e “sta tornando a casa con i suoi cani e gatti” dopo che un aereo charter li ha prelevati da Kabul.

Lo ha fatto sapere il Ministero della Difesa (MoD).

L’ex Royal Marine e i suoi sostenitori avevano fatto una campagna per ottenere il suo personale dal rifugio di beneficenza Nowzad e le loro famiglie, 140 cani e 60 gatti evacuati dal paese in un piano che ha chiamato Operazione Arca.

Oltre agli animali, il signor Farthing ha portato 125 kg di cibo secco per animali, 72 lattine e 270 litri di acqua, oltre a prodotti per la pulizia e la disinfezione per prendersi cura dei suoi animali e delle loro gabbie durante il loro lungo viaggio di ritorno nel Regno Unito.

In un tweet pubblicato venerdì sera, il Ministero della Difesa ha dichiarato: “Pen Farthing e i suoi animali domestici sono stati assistiti attraverso il sistema all’aeroporto di Kabul dalle forze armate del Regno Unito. Sono attualmente supportati mentre attende il trasporto”.

“Su indicazione del segretario alla Difesa, l’autorizzazione per il loro volo charter è stata sponsorizzata dal governo del Regno Unito”.

Il MoD non ha menzionato la situazione riguardante il personale di Nowzad e le loro famiglie.

La campagna di Farthing, che ha ricevuto un enorme sostegno pubblico, è stata oggetto di critiche. Il segretario alla Difesa, Ben Wallace, si è lamentato che stava distraendo coloro che si concentravano sull’evacuazione dei più vulnerabili.

Parlando con LBC venerdì, Wallace ha dichiarato: “Penso che i miei comandanti senior abbiano impiegato troppo tempo per occuparsi di questo problema quando dovrebbero concentrarsi sulla gestione della crisi umanitaria”.

Wallace ha anche usato una serie di tweet per colpire le critiche dei sostenitori di Farthing e ha condannato “bullismo, falsità e comportamenti minacciosi” nei confronti del personale del Ministero della Difesa.

Quando gli è stato chiesto dei tweet, ha replicato: “Ho dovuto ascoltare a volte chiamate di abuso ai miei consiglieri, ai miei funzionari, basate principalmente su falsità, che qualcuno, da qualche parte, aveva bloccato un volo. Nessuno ha bloccato un volo.

“Fondamentalmente, come abbiamo visto sui media, ci sono persone disperate e disperate, e non ero preparato a spingere quelle persone fuori dai piedi per questo.

“Quando le persone sono arrivate al momento giusto, sono state chiamate in avanti, e questa è la cosa giusta da fare. Ma spero che ritorni; gli è stato consigliato di tornare. Sua moglie è tornata venerdì scorso, quindi spero che lo faccia anche lui”.

Farthing, originario di Dovercourt, nell’Essex, ha fondato il rifugio per animali Nowzad a Kabul, salvando cani, gatti e asini, dopo aver prestato servizio in Afghanistan a metà degli anni 2000.

Ha detto che giovedì la sua squadra si trovava a 300 metri all’interno del perimetro dell’aeroporto di Kabul, ma è stata respinta e di conseguenza è rimasta coinvolta nell’attacco terroristico che ha ucciso civili afgani in coda per fuggire dai talebani. L’attentato ha ucciso anche 13 militari statunitensi.

In un tweet, Farthing ha scritto: “Abbiamo attraversato l’inferno per arrivarci e siamo stati respinti nel caos di quelle devastanti esplosioni”.

Sabato sono terminate le evacuazioni civili dall’Afghanistan.

Il generale Sir Nick Carter, capo delle forze armate britanniche, ha affermato che le truppe si stavano preparando a tornare a casa dopo uno sforzo “straziante”.

Ha aggiunto che l’operazione Pitting – lo sforzo per evacuare i cittadini britannici e gli afgani idonei dall’aeroporto di Kabul – era “andata come avrebbe potuto fare nelle circostanze”.

Il Ministero della Difesa ha detto che Farthing non stava usando voli militari, quindi non poteva commentare ulteriormente, aggiungendo che era una questione per il Ministero degli Esteri.

Al personale dell’organizzazione benefica per gli animali Nowzad, che ha aiutato a portare animali domestici all’aeroporto in un convoglio di due carri bestiame, è stato impedito di entrare nell’area controllata dai militari dell’aeroporto di Kabul nonostante gli fossero stati concessi i visti per il Regno Unito.

Parlando dei membri del suo staff, Farthing ha dichiarato: “È così deprimente che ho dovuto lasciarli indietro.

“Alcuni di loro sono venuti con me all’aeroporto ma non gli è stato permesso di attraversare la linea dai talebani al controllo britannico.

“Sento tante cose. Mi sento molto triste per loro, sono sollevato per me e sono felice per gli animali. “Ci sono state molte lacrime quando ci siamo salutati”.