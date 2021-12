Afghanistan. Pentagono nega di aver abbandonato cani militari. Sono sotto la cura di Animal Rescue

- Advertisement -

AgenPress – L’esercito americano martedì ha smentito le notizie di aver lasciato alla sua partenza dall’Afghanistan secondo i cani da lavoro all’aeroporto di Kabul o che aveva abbandonato cani in gabbia.

Il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha dichiarato in un tweet che le truppe statunitensi non hanno lasciato cani in gabbia all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai quando i suoi ultimi voli sono decollati lunedì pomeriggio, ora della costa orientale

- Advertisement -

Le foto che circolano sui social media che mostrano 150 cani in gabbia allineati all’aeroporto sono di animali appartenenti a un gruppo chiamato Kabul Small Animal Rescue, ha detto il Pentagono. Non erano cani da lavoro militari o sotto la cura delle truppe statunitensi. A partire da martedì i cani nella foto erano ancora in Afghanistan.

Kabul Small Animal Rescue è stata fondata da un’americana, Charlotte Maxwell-Jones, nel 2018; il gruppo ha aiutato le truppe statunitensi a portare a casa cani e gatti con cui avevano stretto amicizia mentre erano schierate in Afghanistan. I talebani hanno ordinato a Maxwell-Jones di lasciare il paese dopo che ha preso il controllo all’inizio di questo mese, e lei si è affrettata a far uscire i suoi dipendenti, i loro familiari e fino a 250 animali.

Il Pentagono ha affermato che Maxwell-Jones ha portato i cani all’aeroporto in un canile e ha chiesto alle truppe di portarli sui voli di evacuazione militare.

- Advertisement -

I militari hanno negato la sua richiesta a causa dei divieti doganali e della necessità di riservare tutto lo spazio sui voli per le persone che necessitano di evacuazione. Maxwell-Jones ha quindi cercato di noleggiare un aereo civile per raccogliere i cani, ma l’aereo non è mai arrivato, secondo il Pentagono.

Ha aggiunto che le truppe hanno spostato i cani dalla pista a un composto che era stato utilizzato dall’ex esercito afghano. I membri del servizio hanno quindi fatto uscire gli animali in un’area chiusa, dove sono rimasti quando sono partiti gli ultimi voli statunitensi. Maxwell-Jones è rimasto con i cani per cercare di portarli su un volo successivo, hanno detto i funzionari.

Domenica pomeriggio, prima della partenza definitiva dagli Stati Uniti, il gruppo di salvataggio degli animali ha twittato le foto di alcuni dei cani che stava cercando di aiutare, con l’hashtag #OperationHercules. Il post è diventato virale. Circa un’ora dopo, il gruppo ha postato di nuovo su Twitter, esortando le persone a smettere di twittare al Dipartimento di Stato e al Comando centrale degli Stati Uniti e dicendo che la sua squadra stava gestendo la situazione. Ma martedì, le foto dei cani hanno continuato a diffondersi sui social media, insieme alle affermazioni che erano cani da lavoro abbandonati, spingendo il Pentagono a emettere una smentita.