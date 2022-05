Afghanistan. Poiché i talebani vietano di andare a scuola, le ragazze si dedicano al cucito

- Advertisement -

AgenPress – Dopo la chiusura delle scuole femminili di circa sei classi, un certo numero di studentesse sopra la prima media nella provincia di Herat si sono rivolte al cucito e ad altri lavori manuali invece di rimanere a casa.

Dicono che dopo essere stati allontanate dalle scuole sono stati costrette a lasciare la casa e imparare una nuova professione per sfuggire allo stress e all’ansia.

Hanno chiesto ai funzionari di riaprire le ragazze sopra la prima media.

Aziza, una studentessa di decima elementare che ha appena imparato a cucire, insegna ad altri studenti.

“Quando le scuole hanno chiuso, ci siamo annoiati a casa e abbiamo persino avuto problemi di salute mentale, quindi siamo venuti qui almeno per imparare qualcosa e divertirci”, ha detto Aziza Mohammadi, una studentessa della decima elementare.

Ottanta donne e ragazze vengono formate nell'”Associazione Elhambakhsh” in artigianato, computer, Sacro Corano e pronto soccorso. Più dell’ottanta per cento dei partecipanti a questi corsi sono studenti in età scolare.

“Attualmente, ottanta studentesse studiano qui in inglese, alfabetizzazione, Sacro Corano, sartoria, tessitura e così via”, ha affermato Shukria Ahmadi, capo dell’Associazione Elhambakhsh.

Oltre alle studentesse, anche un certo numero di ex dipendenti del governo e casalinghe apprendono competenze diverse in questa associazione.

“Qui impariamo come realizzare utensili da cucina, camicie”, ha detto Nadia Hashemi, un’insegnante.

“La maggior parte di loro sono studentesse delle scuole e sono molto interessate perché sono adolescenti e vogliono imparare questi lavori”, ha detto Somaya Azimi, un’altra insegnante.

Sono passati più di otto mesi dalla chiusura delle scuole per le ragazze di 6 ° grado.

Molti di questi studentesse, come Aziza, non sono rimaste a casa e si sono dedicate all’apprendimento di lingue straniere, computer e artigianato.