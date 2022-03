Afghanistan. Price (Usa), i talebani rispettino gli impegni ed aprano le scuole alle ragazze

- Advertisement -

AgenPress – L’annuncio dell’Emirato islamico di non permettere alle ragazze di frequentare la scuola nelle classi 7-12 avrà “un impatto immediato sulla capacità dei talebani di ottenere legittimità e sostegno politico internazionale”.

Parlando in una conferenza stampa, il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha invitato l’Emirato islamico a rimanere fedele alle proprie promesse.

- Advertisement -

“Hanno riconosciuto in precedenza che tutti i cittadini afgani hanno diritto all’istruzione per il bene del futuro del Paese e per il bene delle sue relazioni con la comunità internazionale. Esortiamo i talebani a essere all’altezza dei loro impegni nei confronti del loro popolo, anche degli impegni che hanno preso nei confronti della comunità internazionale”, ha affermato.

“In linea con ciò, è solo un dato di fatto che l’annuncio di oggi avrà un impatto immediato sulla capacità dei talebani di ottenere legittimità e sostegno politico internazionale”.

L’Emirato islamico aveva annunciato in precedenza che tutte le scuole sarebbero state aperte per studenti maschi e femmine a tutti i livelli. Ma mercoledì, alle studentesse al di sopra del sesto anno è stato detto di rimanere a casa fino a nuovo avviso.

- Advertisement -

La decisione di non consentire alle studentesse delle classi 7-12 di frequentare le proprie classi ha avuto forti reazioni, sia a livello nazionale che internazionale.

Le ministre degli esteri di 18 paesi in una dichiarazione congiunta hanno espresso le loro preoccupazioni per la chiusura delle scuole per le ragazze al di sopra del sesto anno.

“Esortiamo i talebani a rispettare i loro impegni nei confronti del popolo afghano e ad aderire alle convenzioni internazionali a cui l’Afghanistan ha sottoscritto”, si legge nella dichiarazione.

“Chiediamo ai talebani di revocare la loro recente decisione e di garantire parità di accesso a tutti i livelli di istruzione, in tutte le province del Paese. Le difficoltà pratiche nell’attuazione di una politica educativa non discriminatoria devono essere superate”.

Anche il ministro degli Esteri indonesiano, Retno Marsudi, in un comunicato ha chiesto la riapertura delle scuole per le studentesse.

“L’Indonesia spera che i talebani possano rivedere questa decisione. L’Indonesia continuerà a promuovere l’emancipazione femminile, in particolare l’accesso all’istruzione per le donne e le ragazze in Afghanistan”, ha affermato.

L’Emirato islamico ha affermato che sta tentando di riaprire le scuole secondarie e superiori per ragazze il prima possibile.

“Non ha senso che l’Emirato islamico possa aver infranto le sue promesse. Ma per quanto riguarda le questioni interne, l’Emirato islamico si muove sulla base dei valori e degli interessi del Paese”, ha affermato Bilal Karimi, vice portavoce dell’Emirato islamico.

Ciò arriva quando la missione norvegese all’ONU ha dichiarato su Twitter che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una conferenza sulla chiusura delle scuole per le ragazze afghane.