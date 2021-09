Afghanistan. Qatar, i Talebani sono governanti de facto, non c’è dubbio

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – I talebani stanno mostrando “pragmatismo” e devono essere giudicati per le loro azioni come “governanti de facto, non c’è dubbio” dell’Afghanistan. Lo ha detto alla France Presse il vice ministro degli Esteri del Qatar, ha detto in un’intervista esclusiva il portavoce dell’emirato Lolwah al-Khater, senza invocare però il riconoscimento immediato del nuovo regime islamista a Kabul.

I Talebani “hanno mostrato una buona dose di pragmatismo”, ha detto al-Khater. “Cogliamo le opportunità che si presentano e (…) mettiamo da parte le nostre emozioni”.

“Non stiamo spingendo per un riconoscimento diplomatico del nuovo regime e” non smetteremo di negoziare” se non manterranno tutte le loro promesse.