Afghanistan. Religiosi islamici invitano i talebani a riaprire le scuole femminili. Lo studio è un diritto

AgenPress – I religosi islamici durante un incontro degli Ulema a Kabul giovedì hanno invitato l’Emirato islamico a riaprire le scuole per le ragazze delle classi 7-12.

Secondo i religiosi, non vi è alcuna giustificazione sharia per il divieto alle ragazze di istruzione e le ragazze possono andare a scuola rispettando l’hijab islamico.

“Se le scuole femminili impartiscono lezioni con l’osservazione dell’Hijab, della Sharia islamica e in un certo spostamento di tempo, Inshallah, non sarà in contrasto con la regolamentazione islamica e il Corano”, ha affermato lo sceicco Mohammad Anwar Ibrahimi.

“Il profeta Mohammad (PBSL) ha stanziato mercoledì per l’educazione delle donne sulla base delle richieste delle donne”, ha detto lo sceicco Mawlawi Abdul Mateen.

In precedenza, l’Emirato islamico aveva detto alle studentesse del sesto anno di rimanere a casa fino all’annuncio della prossima decisione.

I religiosi hanno definito l’educazione un diritto islamico e umano di ogni musulmano e hanno affermato che non vi è alcun ostacolo contro l’educazione delle donne nell’Islam. I partecipanti a una risoluzione hanno esortato il leader supremo dell’Emirato islamico, Mawlawi Hebatullah Akhundzada, a consentire alle ragazze al di sopra del sesto anno di frequentare le loro scuole.

“Quando l’istruzione delle donne è sotto la struttura islamica, con l’hijab islamico e i maschi e le femmine non sono uniti, se un tale ambiente è assicurato da un governo islamico, allora nulla è proibito”, ha affermato lo sceicco Mawlawi Fazal Rahman. “Quindi, nel nostro amato Paese, se il tuo leader supremo sta valutando una tale condizione, sarà meglio consentire l’educazione delle ragazze”.

La chiusura delle classi 7-12 per le ragazze ha subito forti reazioni a livello nazionale e internazionale.