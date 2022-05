Afghanistan. Scarsa qualità dei vaccini, aumentano i bambini contagiati dal morbillo

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero della Salute pubblica afferma che il numero di bambini contagiati dal morbillo è aumentato in modo significativo quest’anno rispetto agli anni precedenti.

Secondo i funzionari del ministero, quest’anno più di 40.000 bambini sono stati contagiati dal morbillo.

“Entro la fine del mese di maggio avremo circa dieci milioni di dosi di vaccino e dopo maggio lanceremo una campagna di vaccini in tutto l’Afghanistan per rispondere”, ha affermato Javid Hajir, portavoce del Ministero della salute pubblica.

Hajir considera la mancanza di una campagna di vaccinazione contro il morbillo una delle ragioni principali dell’aumento della malattia nel Paese e ha affermato che per combattere la malattia il ministero sta lanciando una nuova campagna di vaccinazione contro il morbillo.

Sulla base delle statistiche del Ministero della Salute, le statistiche sui casi di morbillo e sui decessi dal 2018 al 2022 sono le seguenti:

Nel 2018 sono stati contagiati 29.872 pazienti, 215 decessi

Nel 2019 sono stati contagiati 4.187 pazienti, 10 decessi

Nel 2020 sono stati contagiati 5.234 pazienti, 18 decessi

Nel 2021 sono stati contagiati 30.333 pazienti, 108 decessi

E nel 2022 sono stati infettati 44.200 pazienti e 288 morti.

Palwasha e Sheida sono madri i cui figli sono stati ricoverati in ospedale a causa del morbillo.

“Non abbiamo buon cibo. Vorrei che avessimo accesso al buon cibo. Mio marito è diventato disabile in giovane età”, ha detto Palwasha, la madre del bambino malato.

“Tre giorni fa aveva la febbre. Più tardi ho notato che su di lui sono apparse delle macchie rosse. Ho pensato che potesse essere stato a causa di un’allergia… Ho visto la mattina che aveva la febbre alta e le sue condizioni erano peggiorate”, ha detto Sheida, la madre del bambino malato.

Alcuni medici ritengono che la ragione dell’aumento di questa malattia sia la scarsa qualità dei vaccini.

“Anche se le persone sono vaccinate, lo stanno ancora contraendo. La qualità dei vaccini dovrebbe essere considerata in termini di modalità di conservazione del vaccino, professionale o meno”, ha affermato Mohammad Iqbal Sadegh, primario dell’Andragandi Children’s Health Hospital.

Tuttavia, il ministero della Salute pubblica ha affermato che la Banca mondiale ha approvato per la prima volta 150 milioni di dollari in aiuti umanitari all’Afghanistan, parte dei quali, secondo un portavoce del ministero, saranno stanziati per combattere il morbillo.