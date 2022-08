Afghanistan. Shaheen. L’Emirato islamico non è contrario ad istruzione donne, è un diritto universale

- Advertisement -

AgenPress – Il capo dell’ufficio politico dell’Emirato islamico, Suhail Shaheen, ha affermato che l’Emirato islamico non è contrario all’istruzione delle donne e che “l’immagine non è quella rappresentata dai nostri oppositori”.

Parlando con FOX News, Shaheen ha detto che milioni di ragazze stanno studiando nelle scuole primarie di tutto l’Afghanistan.

“Non abbiamo mai detto di essere contrari all’educazione delle donne. È un diritto universale per tutti. Quindi, in secondo luogo, l’immagine non è come viene rappresentata dai nostri avversari. In questo momento, ci sono 450.000 studenti di università private e pubbliche in tutto l’Afghanistan. E ci sono milioni di ragazze che studiano nelle scuole primarie”.

Le studentesse al di sopra del sesto anno sono state private della scuola per più di un anno. “Quando si parla di diritti delle donne in Afghanistan, la discussione va oltre la metà della popolazione afgana”, ha affermato Farah Mustafavi, difensore dei diritti umani.

“Indubbiamente, il ritorno delle ragazze a scuola è il primo desiderio, ma questo non è l’unico desiderio del popolo afghano del governo afghano e della comunità internazionale”, ha affermato Mohsina Sabor, difensore dei diritti umani.

L’inviato speciale dell’Unione europea per l’Afghanistan, Tomas Niklasson, ha commentato l’apertura delle scuole femminili:

“A volte mi chiedo se parliamo troppo di scuole per ragazze come se fosse l’unica preoccupazione per i diritti umani, e come se gli afgani dovessero essere soddisfatti una volta che i talebani se ne sono occupati. Ma poi mi rendo conto che fino a quando non lo faranno, anche altri diritti non saranno rispettati. È di primo grado”, ha twittato Niklasson.

Questo avviene quando le studentesse hanno chiesto ancora una volta all’Emirato Islamico di riaprire le loro scuole.

“Una società senza esseri umani istruiti che includa uomini e donne non può migliorare e abbiamo il diritto di migliorare e sviluppare la nostra società”, ha affermato Tamana, una studentessa.

“Chiediamo alla comunità internazionale di fare pressione sui talebani affinché avviino le scuole al di sopra del sesto anno”, ha affermato Wizha, uno studente.

L’Emirato islamico in precedenza ha affermato che la decisione sulla riapertura delle scuole femminili sopra la sesta elementare sarà finalizzata, ma non ci sono ancora progressi visibili in questo senso.