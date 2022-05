Afghanistan. Sotto i talebani la popolazione in estrema povertà dipende dalle associazioni umanitarie

- Advertisement -

AgenPress – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha affermato che più della metà della popolazione dell’Afghanistan dipende dall’assistenza e dalla protezione umanitarie.

Secondo l’organizzazione, una persona su due in Afghanistan non sa da dove verrà il prossimo pasto.

“Il popolo dell’Afghanistan non può essere lasciato indietro. Forniamo un aiuto diretto ai più vulnerabili. Costruiamo scuole, centri sanitari, progetti idrici e strade per fornire le condizioni per il ritorno volontario di rifugiati e sfollati quando si sentiranno pronti”, ha twittato l’UNHCR Canberra.



Ma il ministero dell’Economia ha affermato che i numeri di questo ministero mostrano che il livello di povertà nel paese sta diminuendo.

“Mantenere costanti i prezzi di cibo e carburante, mantenere costanti i tassi di cambio, aumentare le importazioni e le esportazioni, attrarre investimenti nazionali ed esteri, creare progetti nazionali ed esteri sono tra i programmi del Ministero dell’Economia per ridurre la povertà nel Paese”, ha affermato Abdul Latif Nazari , Vice Ministro dell’Economia.

Gli economisti hanno invitato l’Emirato islamico a preparare soluzioni sistematiche per ridurre la povertà.

“Il governo dovrebbe definire piani chiari e specifici sui programmi infrastrutturali che possono creare posti di lavoro, creando un sistema economico misto e piattaforme di crescita e sviluppo per stabilire un rapporto diretto tra politica estera e politica economica”, ha affermato Shaker Yaghoubi, economista.

Nel frattempo, un certo numero di residenti della capitale afferma che l’aumento della povertà e della mancanza di lavoro ha raddoppiato le loro sfide.

“La mia situazione economica è pessima. Ho una macchina, ma sono venti giorni che non lavoro”, ha detto un residente di Kabul.

L’ultimo rapporto del National Bureau of Statistics mostra che il reddito pro capite dell’Afghanistan è sceso da $ 500 all’anno a $ 350 e gli aiuti alimentari delle agenzie delle Nazioni Unite non hanno alleviato la povertà nel paese.