Afghanistan. Spose bambine. Il 10% partorisce ogni anno, molte muoiono di parto e per rapporti sessuali

AgenPress – Sebbene sposare bambini sotto i 15 anni sia illegale a livello nazionale, è stato comunemente praticato per anni, specialmente nelle zone più rurali dell’Afghanistan. E si è diffuso solo da agosto, spinto da fame e disperazione diffuse.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA), quasi 677.000 persone sono state sfollate quest’anno a causa dei combattimenti.

Il problema è particolarmente acuto per le ragazze afgane , che sono rimaste a casa e hanno visto i loro fratelli tornare alla scuola secondaria dopo la presa del potere da parte dei talebani. I talebani hanno detto che stanno lavorando a un piano per consentire anche alle ragazze di tornare, ma non hanno detto quando ciò potrebbe accadere o quali condizioni potrebbero essere imposte.

“È assolutamente catastrofico”, ha affermato Heather Barr, direttrice associata della divisione per i diritti delle donne di Human Rights Watch. “Non abbiamo mesi o settimane per arginare questa emergenza… siamo già nell’emergenza”.

Molte sono troppo giovani per essere in grado di acconsentire al sesso e affrontare complicazioni durante il parto a causa dei loro corpi non sviluppati. I tassi di mortalità legati alla gravidanza per le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni sono più del doppio del tasso per le donne di età compresa tra 20 e 24 anni.

E una volta che una ragazza viene venduta come sposa, le sue possibilità di proseguire gli studi o di perseguire un percorso indipendente sono vicine allo zero.

Magul, 10 anni nella vicina provincia di Ghor, piange ogni giorno mentre si prepara a essere venduta a un uomo di 70 anni per saldare i debiti della sua famiglia. I suoi genitori avevano preso in prestito 200.000 afgani (2.200 dollari) da un vicino del loro villaggio, ma senza un lavoro o risparmi, non hanno modo di restituire i soldi.

L’acquirente aveva trascinato il padre di Magul, Ibrahim, in una prigione talebana e minacciato di farlo incarcerare per non aver ripagato il suo debito. Ibrahim, che ha un solo nome, ha detto di aver promesso all’acquirente che avrebbe pagato in un mese. Ma ora il tempo è scaduto.

“Non so cosa fare”, ha detto Ibrahim. “Anche se non gli do le mie figlie, le prenderà”.