Afghanistan. Talebani, colpiremo duramente ogni tentativo di insurrezione. Preso il Panjshir

AgenPress – Qualsiasi tentativo di insurrezione sarà “duramente colpito”. Lo ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid nel corso di una conferenza stampa, dopo aver annunciato il totale controllo della valle del Panjshir, l’ultima sacca di resistenza da quando hanno preso il potere in Afghanistan a metà agosto. “L’Emirato islamico è molto sensibile alle insurrezioni. Chiunque tenti di portarne aventi una sarà colpito duramente. Non ne permetteremo un’altra”.

I talebani hanno inoltre rivendicato la vittoria nella provincia afgana del Panjshir, con un portavoce che ha affermato che la regione era stata “completamente conquistata” dopo due settimane di aspri combattimenti con un gruppo di resistenza.

Il Panjshir è stato l’ultimo tra le 34 province afghane a resistere ai talebani. Se l’affermazione è vera, significherebbe che i talebani ora controllano ogni provincia afgana.

Tuttavia, il Fronte di resistenza nazionale in Afghanistan (NRF), un gruppo anti-talebano che ha combattuto l’offensiva dei militanti nella valle del Panjshir, ha negato l’affermazione, con il portavoce Ali Nazary che ha detto alla CNN: “La resistenza è ancora in tutta la valle. “

Foto e video ampiamente condivisi sui social media hanno mostrato la bandiera bianca dei talebani issata tra gli edifici in quello che sembrava essere l’ufficio del governatore del Panjshir nella capitale provinciale di Bazarak. La CNN non può verificare indipendentemente l’immagine.

“L’ultimo nido del nemico, la provincia del Panjshir, è stato completamente conquistato… Assicuriamo all’onorevole popolo del Panjshir che non subirà alcun trattamento discriminatorio. Sono tutti nostri fratelli e lavoreremo per un paese e un obiettivo comune . Con i recenti sforzi e questa vittoria, il nostro Paese è completamente fuori dal vortice della guerra”, ha detto in un tweet il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.

Il Panjshir è una fetta strategica di terreno montuoso ricco di preziose risorse minerarie a circa 90 miglia (144 chilometri) a nord di Kabul, e l’unica regione tra le 34 province dell’Afghanistan a rimanere fuori dal controllo dei talebani.