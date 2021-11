Afghanistan. Talebani, donne non lavorano per impedire maltrattamenti. E’ per il loro bene

- Advertisement -

AgenPress – Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, parlando in conferenza stampa, ha detto che alle donne afghane non verrà impedito di andare al lavoro permanentemente: “In questo momento è per il loro bene, al momento, per impedire maltrattamenti”, ha affermato sottolineando che non hanno perso il posto di lavoro e che i loro salari vengono pagati.

“Per quanto riguarda il lavoro della donna, la procedura è temporanea”, ha detto il portavoce dei Talebani. “Le forze di sicurezza al momento non sono operative e non sono addestrate nell’affrontare la donna, nel parlare con le donne e in questo momento dobbiamo fermare le donne finché non ci sarà una piena sicurezza per loro. Quando ci sarà un sistema appropriato, potranno tornare a lavoro e quindi riprenderanno lo stipendio. Ma al momento devono restare a casa”.