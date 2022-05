Afghanistan. Talebani esortano Usa e comunità internazionale a non interferire negli affari interni

- Advertisement -

AgenPress – Il mullah Mohammad Hassan Akhund, il primo ministro dell’Emirato islamico, domenica ha esortato i vicini dell’Afghanistan e la comunità internazionale a smettere di interferire negli affari interni dell’Afghanistan.

Alla cerimonia di preghiera di Eid-ul-Fitr, il primo ministro ha criticato il congelamento dei beni del Paese da parte degli Stati Uniti e ha affermato che il mondo dovrebbe rimanere fedele alle sue promesse.

“Abbiamo detto che non faremo del male a nessuno e a nessun Paese e non vogliamo essere interferiti da nessun Paese. Manteniamo le nostre promesse perché siamo musulmani. Chiediamo ai paesi stranieri di non creare problemi ai musulmani e di mantenere le promesse”, ha affermato il Mullah Mohammad Hassan Akhund.

Ha inoltre affermato che gli afgani stanno celebrando il primo giorno dell’Eid in una buona situazione di sicurezza e ha chiesto agli afgani di tornare nel loro paese.

“Cos’altro vuoi dai Mujaheddin? (Forze dell’Emirato Islamico)? Tu, la tua proprietà, i tuoi figli e il tuo commercio siete stati protetti”, ha detto il Mullah Mohammad Hassan Akhund.

Secondo Mohammad Naeem, portavoce dell’ufficio dell’Emirato islamico in Qatar, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, il leader dell’Emirato islamico, domenica ha partecipato a una cerimonia di preghiera dell’Eid nella città meridionale di Kandahar. In un messaggio audio, ha accolto con favore l’Eid, l’istituzione della sicurezza e un sistema islamico in Afghanistan e ha augurato forza per il popolo afgano.

Nel frattempo, Sirajuddin Haqqani, ministro dell’Interno ad interim, in un comunicato in occasione dell’Eid al-Fitr ha affermato che il decreto di amnistia era il pegno del leader dell’Emirato islamico, che tutti devono seguire, e le forze che lo violano saranno assicurato alla giustizia nel prossimo futuro.