Afghanistan. Talebani frustrano e bastonano le donne in protesta. “Canterò la libertà ancora e ancora”

Questo è solo l’ultimo caso di attiviste che lanciano una sfida pubblica e coraggiosa al governo dei talebani.

Le donne in hijab si sono unite alle proteste a Kabul martedì, la più grande da quando il gruppo militante ha preso il potere il mese scorso. Anche un piccolo gruppo di dimostranti donne è sceso per le strade della capitale afghana durante il fine settimana per chiedere la parità di diritti, una delle almeno tre piccole proteste in tutto il paese la scorsa settimana.

Una donna alla protesta di mercoledì ha detto: “Ci siamo riuniti qui per protestare contro il recente annuncio del governo in cui non ci sono rappresentanze femminili all’interno di questo governo”. Alcuni dei manifestanti sono stati “colpiti con le fruste e ci dicono di andare a casa nostra e riconoscere e accettare l’Emirato. Perché dovremmo accettare l’Emirato se non ci è stato concesso alcun diritto o inclusione?” Mentre parlava, teneva in mano un poster che diceva: “Un governo senza donne è un perdente, un perdente”. Ha detto che un certo numero di giornalisti che stavano seguendo la protesta sono stati arrestati e ha chiesto il loro rilascio. “Tutti quegli uomini che erano qui per svolgere le loro funzioni di giornalisti sono stati arrestati. Perché e per quanto tempo dovremmo tollerare questo?”