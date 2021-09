Afghanistan. Talebani impiccano un cadavere ad una gru in piazza a Herat

- Advertisement -

Agenpress – I talebani hanno impiccato un cadavere a una gru nella piazza principale della città di Herat, nell’Afghanistan occidentale, ha detto un testimone sabato, in una raccapricciante esibizione che ha segnalato un ritorno ad alcuni dei metodi del passato dei talebani.

Wazir Ahmad Seddiqi, che gestisce una farmacia sul lato della piazza, ha detto all’Associated Press che quattro corpi sono stati portati nella piazza principale e tre corpi sono stati spostati in altre parti della città per essere esposti al pubblico.

Seddiqi ha detto che i talebani hanno annunciato in piazza che i quattro sono stati catturati mentre partecipavano a un rapimento e sono stati uccisi dalla polizia.

Ziaulhaq Jalali, un capo della polizia distrettuale nominato dai talebani a Herat, ha detto in seguito che i membri dei talebani hanno salvato un padre e un figlio che erano stati rapiti da quattro rapitori dopo uno scambio di colpi di arma da fuoco. Ha detto che un combattente talebano e un civile sono stati feriti dai rapitori, ma “i quattro rapitori sono stati uccisi nel fuoco incrociato”.

Il mullah Nooruddin Turabi, uno dei fondatori dei talebani e il principale esecutore della loro dura interpretazione della legge islamica quando governarono l’Afghanistan per l’ultima volta, ha dichiarato questa settimana all’Associated Press che il movimento intransigente eseguirà ancora una volta esecuzioni e amputazioni delle mani , anche se forse non in pubblico.

Da quando i talebani hanno invaso Kabul il 15 agosto e hanno preso il controllo del paese, gli afgani e il mondo hanno guardato per vedere se riusciranno a ricreare il loro duro governo della fine degli anni ’90. I leader del gruppo rimangono trincerati in una visione del mondo profondamente conservatrice e intransigente, anche se stanno abbracciando i cambiamenti tecnologici, come video e telefoni cellulari.

Sempre sabato, un funzionario talebano ha detto che una bomba sul ciglio della strada ha colpito un’auto talebana nella capitale della provincia orientale di Nangarhar ferendo almeno una persona.

Nessuno ha subito rivendicato l’attentato. L’affiliato del gruppo dello Stato islamico, che ha sede nell’Afghanistan orientale, ha affermato che c’era dietro attacchi simili a Jalalabad la scorsa settimana che hanno ucciso 12 persone.

Il portavoce dei talebani Mohammad Hanif ha detto che la persona ferita nell’attacco è un lavoratore municipale.