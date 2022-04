Afghanistan. Talebani impongono restrizione nell’abbigliamento di studentesse ed insegnanti

- Advertisement -

AgenPress – Human Rights Watch (HRW) nel suo ultimo rapporto ha affermato che a causa dell’imposizione di nuove restrizioni sull’abbigliamento di studentesse e insegnanti in alcune province dell’Afghanistan, alcuni studenti hanno abbandonato la scuola.

“I talebani stanno imponendo codici di abbigliamento sempre più severi sia agli studenti che agli insegnanti e fanno rispettare questi codici di abbigliamento espellendo gli studenti, licenziando gli insegnanti e persino chiudendo l’intera scuola. Gli studenti ci hanno detto che pensano che questo sia uno sforzo dei talebani per convincerli a lasciare la scuola”, ha affermato Heather Barr, direttrice associata per i diritti delle donne presso Human Rights Watch (HRW).

Nel frattempo, Rina Amiri, rappresentante speciale degli Stati Uniti per i diritti umani e le donne in Afghanistan, ha criticato la chiusura delle scuole femminili in Afghanistan, dicendo che sta portando l’Afghanistan in una “direzione negativa”.

“La situazione delle donne e dei bambini continua ad andare in una direzione molto negativa. Più a lungo continuerà in questo modo senza una solida risposta da parte dei talebani, più il paese subirà conseguenze più devastanti”, ha detto l’inviata speciale statunitense Rina Amiri in una conversazione con il capo dell’ufficio del Dipartimento di Stato della VOA Nike Ching su donne, ragazze e esseri umani. diritti in Afghanistan.

Ma il Ministero dell’Istruzione si è detto pronto ad aprire scuole femminili sopra la prima media se la dirigenza lo richiederà.

“Il Ministero dell’Istruzione è pronto. Ogni volta che la dirigenza dell’Emirato islamico annuncia che le scuole saranno aperte al di sopra della prima media per le ragazze, siamo pronti per questo”, ha affermato Aziz Ahmad Reyan, portavoce del Ministero dell’Istruzione.

Oltre alle reazioni globali, il divieto di scolarizzazione delle ragazze al di sopra della prima media è stato accolto con reazioni diffuse da parte di politici, attivisti della società civile e studiosi di religione.