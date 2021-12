Afghanistan. Talebani, le donne non avranno alcun ruolo di primo piano, ma solo posti minori

- Advertisement -

Agenpress – A un portavoce dei talebani è stato chiesto se le donne e le minoranze etniche avranno un posto nel nuovo governo afghano.

In un’intervista alla BBC Pashto, il vice capo dell’ufficio politico dei talebani in Qatar ha affermato che le donne “potranno continuare a lavorare” e ad occupare “posti minori” nel governo. Ma “potrebbero non esserci dei ruoli di primo piano” per loro nell’esecutivo.

Si prevede che i talebani formeranno il loro nuovo governo nei prossimi giorni, ma restano dubbi su come sarà il loro governo e cosa significherà per l’Afghanistan.