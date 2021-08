Afghanistan. Talebani, nascerà l’Emirato islamico. Rimossa la bandiera americana dall’ambasciata

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Un rappresentante talebano ha reso noto che presto verrà dichiarata la nascita dell’Emirato islamico dell’Afghanistan dal palazzo presidenziale di Kabul. Lo riporta l’agenzia britannica Pa su Twitter.

“Non ci sarà alcun governo di transizione, dichiareremo la nascita dell’Emirato islamico. La vita dei cittadini non saranno a rischio”, hanno assicurato.

Il leader talebano Mullah Abdul Ghani Baradar “arriverà nella capitale Kabul come leader ad interim del paese dopo il passaggio dall’attuale governo afghano”, scrive su Twitter il sito di informazione Al Sura.

La bandiera a stelle e strisce presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul è stata rimossa dall’edificio, in un gesto dal valore simbolico che segna la fine dell’evacuazione della sede diplomatica nella capitale afghana. Lo riferisce la Cnn citando una fonte informata. La bandiera è stata trasportata all’aeroporto di Kabul dove sono stati trasferiti il massimo diplomatico Usa nel Paese, l’incaricato d’affari Ross Wilson, insieme alla maggior parte del personale dell’ambasciata. Il ritiro del personale dell’ambasciata americana dall’Afghanistan sta avvenendo oggi in modo rapido e il processo dovrebbe concludersi entro questa sera. In ogni caso, un piccolo numero di diplomatici rimarrà per ora all’aeroporto di Kabul.