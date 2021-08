Afghanistan. Talebani, nessun governo di transizione. Canada sospende ambasciata a Kabul

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Due funzionari talebani hanno detto alla Reuters che non ci sarà alcun governo di transizione in Afghanistan e che i ribelli si aspettano un passaggio completo del potere nelle loro mani. Lo si legge sul sito dell’agenzia britannica. L’opzione di un governo di transizione era stata formulata dal ministro degli interni Abdul Sattar Mirzakawal.

Il Canada ha sospeso le sue operazioni presso l’ambasciata a Kabul. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri, citato dalla Cnn. “La situazione in Afghanistan è in rapida evoluzione e pone serie sfide alla nostra capacità di garantire la sicurezza della nostra missione”, si legge nella dichiarazione. “Dopo essersi consultati con l’ambasciatore del Canada in Afghanistan, è stata presa la decisione di sospendere temporaneamente le nostre operazioni diplomatiche a Kabul”. “L’ambasciata canadese riprenderà le sue operazioni non appena la situazione della sicurezza in Afghanistan ci consentirà di garantire un servizio adeguato e un’adeguata sicurezza per il nostro personale”.