Afghanistan. Talebani, non permetteremo ai cittadini di raggiungere l’aeroporto di Kabul

AgenPress – I talebani non permetteranno più ai cittadini afghani di raggiungere l’aeroporto di Kabul, le persone dovrebbero tornare a casa: lo ha detto il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid in conferenza stampa. “Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani a andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze”.

“Io non credo che prolungheremo la scadenza. Il 31 agosto è un piano degli Stati Uniti che hanno previsto loro. Loro hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le persone che appartengono a loro. Noi non prolungheremo la scadenza” per il ritiro completo degli occidentali.