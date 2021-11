Afghanistan. Talebani: stop a classi miste all’università di Herat, sono la radice di tutti i mali

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari talebani nella provincia occidentale di Herat hanno ordinato al governo e alle università private che alle ragazze non sarà più permesso di frequentare le stesse classi con i ragazzi.

In un incontro di tre ore tra docenti universitari, titolari di istituzioni private, e funzionari talebani, questi ultimi hanno affermato che non c’è alternativa e giustificazione per continuare la co-educazione e deve finire.

- Advertisement -

L’Afghanistan ha un sistema misto di coeducazione e classi separate con scuole che funzionano con classi separate mentre la coeducazione viene applicata sia nelle università e negli istituti governativi che privati ​​in tutto il paese.

I docenti della provincia occidentale di Herat hanno affermato che le università e gli istituti governativi possono gestire classi separate, ma a causa del numero limitato di studentesse negli istituti privati, questi ultimi non possono permettersi di creare aule separate.

Il mullah Farid, capo dell’istruzione superiore dell’Emirato islamico afgano, che rappresentava i talebani nell’incontro nella provincia di Herat, ha affermato che la co-educazione dovrebbe essere interrotta perché il sistema è la radice di tutti i mali nella società.

- Advertisement -

Farid in alternativa ha suggerito che le docenti di sesso femminile di uomini anziani che sono virtuosi possano insegnare alle studentesse e per la co-educazione non c’è né un’alternativa né alcuna giustificazione per continuare.

I docenti della provincia di Herat hanno affermato che, poiché le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero rimanere private dell’istruzione superiore.

Secondo quanto riferito, ci sono circa 40.000 studenti e 2.000 docenti in università e istituzioni private e governative della provincia.