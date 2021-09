Afghanistan. Talebani trovano 12,3 mln di dollari in contanti e lingotti in case di ex funzionari

- Advertisement -

AgenPress – La banca centrale dell’Afghanistan ha reso noto che i talebani hanno consegnato oltre 12,3 milioni di dollari in contanti e diversi lingotti d’oro recuperati dalle case di ex funzionari del governo, tra cui l’ex vicepresidente Amrullah Saleh. “Il denaro recuperato proveniva da alti funzionari del governo precedente e da un certo numero di agenzie di sicurezza nazionale che tenevano contanti e oro nelle loro case”, si legge in una nota.

“Creeremo presto una forza regolare forte che possa garantire la sicurezza dell’Afghanistan”, ha annunciato il capo talebano dell’Esercito, Qari Fasihuddin, citato dai media di Kabul. Della struttura “dovrebbero far parte tutti quelli già addestrati”, ha detto il responsabile, facendo intendere che le porte saranno aperte agli ex militari governativi.