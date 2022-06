Afghanistan. Terremoto di magnitudo 6,1 uccide 1.000 persone, 1.500 feriti. 2mila case distrutte

- Advertisement -

AgenPress – Un potente terremoto ha colpito un’aspra regione montuosa dell’Afghanistan orientale all’inizio di mercoledì, appiattendo case di pietra e mattoni di fango e uccidendo almeno 1.000 persone. Il disastro ha rappresentato una nuova prova per i governanti talebani e le agenzie di soccorso dell’Afghanistan già alle prese con le molteplici crisi umanitarie del paese.

Il terremoto è stato il più mortale in Afghanistan negli ultimi due decenni e i funzionari hanno affermato che il bilancio potrebbe aumentare. Si stima che altri 1.500 siano stati segnalati feriti, ha affermato l’agenzia di stampa statale.

Il disastro inflitto dal terremoto di magnitudo 6,1 accumula ancora più miseria in un paese in cui milioni di persone affrontano fame e povertà crescenti e il sistema sanitario si è sgretolato da quando i talebani hanno ripreso il potere quasi 10 mesi fa, in mezzo al ritiro degli Stati Uniti e della NATO. L’acquisizione ha portato a un taglio dei finanziamenti internazionali vitali e la maggior parte del mondo ha evitato il governo talebano.

Con una mossa rara, il leader supremo dei talebani, Haibatullah Akhundzadah, che non appare quasi mai in pubblico, ha chiesto alla comunità internazionale e alle organizzazioni umanitarie “di aiutare il popolo afghano colpito da questa grande tragedia e di non risparmiare sforzi”.

Secondo il filmato mostrato dall’agenzia di stampa Bakhtar, i residenti nell’area remota vicino al confine pakistano hanno cercato vittime vive o morte scavando a mani nude tra le macerie. Non è stato immediatamente chiaro se stessero inviando pesanti mezzi di soccorso o se potessero raggiungere la zona.

Almeno 2.000 case sono state distrutte nella regione, dove in media ogni famiglia ha sette o otto persone che vivono al suo interno, ha affermato Ramiz Alakbarov, vice rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan.

L’intera portata della distruzione tra i villaggi nascosti tra le montagne tardava a venire alla luce. Le strade, che sono dissestate e difficili da percorrere nelle migliori circostanze, potrebbero essere state gravemente danneggiate e le frane dovute alle recenti piogge hanno reso l’accesso ancora più difficile.

I soccorritori si sono precipitati in elicottero, ma i soccorsi potrebbero essere ostacolati dall’esodo di molte agenzie umanitarie internazionali dall’Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani lo scorso agosto. Inoltre, la maggior parte dei governi è diffidente nel trattare direttamente con i talebani.

In segno del confuso lavoro tra i talebani e il resto del mondo, Alakbarov ha affermato che i talebani non avevano formalmente richiesto alle Nazioni Unite di mobilitare squadre internazionali di ricerca e soccorso o ottenere attrezzature dai paesi vicini per integrare le poche dozzine di ambulanze e diversi elicotteri inviati dalle autorità afgane. Tuttavia, funzionari di diverse agenzie delle Nazioni Unite hanno affermato che i talebani stavano dando loro pieno accesso all’area.

Il terremoto si è verificato nella provincia di Paktika, a circa 50 chilometri (31 miglia) a sud-ovest della città di Khost, secondo il vicino dipartimento meteorologico del Pakistan. Gli esperti stimano la sua profondità a soli 10 chilometri (6 miglia). I terremoti poco profondi tendono a causare più danni.

Il bilancio delle vittime riportato dall’agenzia di stampa Bakhtar è stato pari a quello di un terremoto nel 2002 nel nord dell’Afghanistan. Quelli sono i più mortali dal 1998, quando un terremoto di magnitudo 6,1 e successive scosse nel remoto nord-est uccisero almeno 4.500 persone.

Il terremoto si è verificato in una regione soggetta a frane, con molti edifici più vecchi e più deboli.

“Il timore è che le vittime aumenteranno ulteriormente, anche perché molte persone potrebbero rimanere intrappolate sotto gli edifici crollati”, ha affermato Stefano Sozza, country director afghano del gruppo di assistenza medica italiana Emergency, che ha inviato sette ambulanze e personale nelle aree vicine alla zona del sisma. .

Oltre il 60% dei 38 milioni di abitanti dell’Afghanistan fa già affidamento sugli aiuti internazionali per sopravvivere.