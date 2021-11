Afghanistan. Tre mln di bambini denutriti e oltre 1 mln a rischio di morte per malnutrizione grave e acuta

- Advertisement -

AgenPress – Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) afferma che più di tre milioni di bambini afghani stanno lottando contro la malnutrizione e che se la loro situazione non viene considerata, oltre un milione di loro sarà a rischio di morte.

Ieri, 20 novembre l’Unicef in Afghanistan non ha festeggiato la “Giornata Mondiale dell’Infanzia. È difficile essere un bambino in Afghanistan in questo momento. 14 milioni hanno fame. Oltre tre milioni sono denutriti e oltre un milione è a rischio di morte per malnutrizione grave e acuta”, ha affermato Sam Mort, capo della comunicazione, dell’advocacy e dell’impegno civico.

Inoltre, migliaia di bambini afgani sono costretti a svolgere lavori pericolosi.

Sonia, 9 anni, lavora come lustrascarpe in una strada di Kabul. “Non c’è nessun altro che ci porti soldi. Nessuno dei nostri parenti può aiutarci. Io sono l’unico che lavora”, ha detto.

Abdul Rahman, 10 anni, ha perso suo padre nei 20 anni di conflitto in Afghanistan. È il capofamiglia per la sua famiglia di sette membri.

“Mio padre è stato martirizzato. I miei fratelli non possono lavorare. Sono l’unico che può lavorare”.

Gli attivisti per i diritti civili hanno affermato che se non viene fornita assistenza urgente all’Afghanistan, la situazione peggiorerà per i bambini vulnerabili.

“Purtroppo, i bambini afghani sono privati ​​dei loro diritti”, ha detto Zarq Yaftali, attivista per i diritti delle donne.

L’UNICEF ha invitato la comunità internazionale a rafforzare il proprio sostegno ai bambini afghani.