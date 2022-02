Afghanistan. Uccisi decine di rifugiati afgani diretti all’Iran. Si chiamava Sohrab, aveva 16 anni, ucciso da soldati iraniani

- Advertisement -

AgenPress – Funzionari locali nella provincia di Nimruz hanno affermato che in meno di sei mesi “quasi 100 rifugiati afgani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dalle forze di sicurezza iraniane” ei loro corpi sono stati trasferiti in Afghanistan. Secondo i funzionari, i cittadini afgani che volevano entrare illegalmente in Iran “sono stati uccisi dall’esercito iraniano”.

Ci sono state segnalazioni da ospedali afgani di uccisioni e molti casi di feriti: “Secondo i parenti dei pazienti, i malati e i feriti sono stati picchiati al confine quando volevano attraversare il confine con l’Iran”, ha affermato Jailani Sharifi, direttore infermieristico dell’ospedale Nimruz.

I residenti di Herat e Nimruz hanno chiesto un’indagine.

“La dignità degli afgani deve essere preservata e non disprezzata. Dovrebbero deportarli con dignità”, ha detto Bismillah Sirat, residente a Nimruz.

“Gli afgani non sono visti come esseri umani e sono oppressi”, ha detto Abdul Hakim, residente a Nimruz. Il cadavere del sedicenne Sohrab è appena arrivato a Herat dall’Iran.

Secondo i parenti dell’adolescente, è stato colpito e ucciso da soldati iraniani a Isfahan. Sohrab era andato in Iran illegalmente per trovare lavoro.

“Sohrab jan voleva andare in Iran per lavorare lì, mi ha detto ‘Vado in Iran per aiutare mio padre qui in Afghanistan'”, ha detto Mirwais, un parente di Sohrab.

“Sohrab è andato in Iran una volta dieci giorni fa, ma è stato deportato dal confine, la seconda volta che ha raggiunto Isfahan”, ha detto Mustafa, i parenti di Sohrab.

Alcune fonti di Herat affermano che diversi corpi crivellati di proiettili sono entrati nella provincia negli ultimi mesi dal confine di Islam Qala. Secondo i funzionari del Dipartimento per i rifugiati e i rimpatri di Herat, negli ultimi sei mesi, oltre 460 feriti picchiati sono entrati in Afghanistan dall’Iran attraverso il confine di Islam Qala.

“Ci sono persone che sono state picchiate, con braccia e gambe rotte”, ha affermato Mawlawi Abdulhai Manib, capo del Dipartimento per i rifugiati e il rimpatrio di Herat.

Nonostante le numerose richieste, il consolato iraniano a Herat e l’ambasciata iraniana a Kabul si sono rifiutati di commentare.