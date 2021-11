Afghanistan. Ucciso un soldato afghano. Talebani, se Usa resteranno oltre il 31 agosto , reagiremo

- Advertisement -

AgenPress – Un membro delle forze di sicurezza afgane è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in una sparatoria scoppiata alle 4:13 di stamattina all’aeroporto di Kabul. Lo riferisce in un tweet il Bundeswehr, il Comando per le operazioni delle forze congiunte tedesco. “Questa mattina alle 4:13 c’è stato uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afgane e degli assalitori ignoti all’entrata nord dell’aeroporto di Kabul. Un componente delle forze di sicurezza afgane è stato ucciso e altri tre feriti”, si legge nel tweet. Il Bundeswehr ha aggiunto che sia le forze tedesche che quelle americane sono state coinvolte nell’incidente ma senza vittime o feriti.

Al vertice del G7 di martedì il premier britannico Boris Johnson farà pressioni sul presidente americano Joe Biden per posticipare il ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan oltre il 31 agosto così che possano continuare le evacuazioni di civili dall’aeroporto di Kabul. Lo riferiscono i media britannici. Per i talebani, però, “se Usa o Gb cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall’Afghanistan ci saranno delle conseguenze”, spiega uno dei portavoci, Suhail Shaheen.