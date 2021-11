Afghanistan. Ultima mossa di Biden, direttore CIA incontra massimo leader talebano a Kabul

- Advertisement -

AgenPress – Secondo due funzionari statunitensi, lunedì il direttore della CIA William J. Burns si è incontrato faccia a faccia con il massimo leader talebano a Kabul, mentre gli Stati Uniti continuano a trasportare i cittadini americani e i loro alleati afghani fuori dall’Afghanistan entro l’incombente scadenza del 31 agosto .

L’amministrazione Biden è stata in contatto regolare con i funzionari talebani durante il processo di evacuazione, sia sul campo in Afghanistan che a Doha, in Qatar.

Ma l’incontro segreto, riportato per la prima volta martedì dal Washington Post , tra Burns e il co-fondatore e vice leader dei talebani Abdul Ghani Baradar equivale allo scambio di opinioni diretto di più alto livello da quando il gruppo militante ha preso il controllo della capitale, ha informato un funzionario degli Stati Uniti. sulla questione ha detto alla CNN.

L’incontro sottolinea anche l’opinione all’interno dell’amministrazione che hanno bisogno di una comprensione più chiara della posizione dei talebani su diverse questioni mentre il tempo stringe verso la scadenza del 31 agosto per il ritiro delle truppe dal paese, ha detto il funzionario.

Il funzionario statunitense ha detto alla CNN che l’incontro è avvenuto sotto la direzione del presidente Biden, il che riflette l’opinione all’interno dell’amministrazione secondo cui Burns è il diplomatico veterano più esperto e più fidato della squadra di Biden.

Un altro funzionario ha definito l’incontro “uno scambio di opinioni su ciò che deve accadere” entro il 31 agosto.