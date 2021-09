Afghanistan. Unesco, a rischio diritto istruzione, in particolare per le ragazze e le donne

- Advertisement -

AgenPress – Dal 2001 l’Afghanistan ha compiuto progressi, secondo un rapporto dell’UNESCO, pubblicato oggi. Tuttavia, queste conquiste fondamentali per lo sviluppo del paese sono a rischio e il diritto all’istruzione per tutti gli studenti, in particolare le ragazze, deve essere sostenuto di fronte a un’incombente crisi umanitaria.

Il rapporto ha rilevato che il numero totale di studenti iscritti è aumentato da circa 1 milione a 10 milioni di studenti; il numero degli insegnanti è aumentato del 58% e il tasso di alfabetizzazione femminile è quasi raddoppiato dal 17% al 30%. Particolarmente eclatante è stato il progresso relativo alle iscrizioni femminili: il numero di ragazze nella scuola primaria è passato da quasi zero nel 2001 a 2,5 milioni nel 2018. Nel 2021, 4 studenti su 10 nell’istruzione primaria sono ragazze. Il numero di ragazze nell’istruzione superiore è aumentato da circa 5.000 nel 2001 a circa 90.000 nel 2018.

Oltre a documentare i progressi compiuti dall’Afghanistan nel campo dell’istruzione negli ultimi 20 anni, il rapporto identifica le azioni immediate e urgenti che la comunità internazionale deve intraprendere per salvaguardare questi progressi.

Il rapporto dell’UNESCO, intitolato “Il diritto all’istruzione: qual è la posta in gioco in Afghanistan?” , descrive in dettaglio i progressi compiuti a tutti i livelli del sistema e definisce l’ampia gamma di impegni costituzionali e giuridici assunti dal paese per promuovere il diritto all’istruzione. Dal 2001 l’Afghanistan ha ratificato gli strumenti normativi internazionali in materia di istruzione e diritti delle donne e ha sancito nella Costituzione il diritto all’istruzione per tutti i cittadini, garantendo 9 anni di istruzione obbligatoria per tutti i ragazzi e le ragazze.

Le sfide per lo sviluppo e l’istruzione dell’Afghanistan, tuttavia, rimangono colossali: il paese rimane tra i più poveri al mondo e ha uno dei punteggi più bassi dell’Indice di sviluppo umano. La metà dei bambini in età scolare non è iscritta a scuola mentre il 93% dei bambini alla fine della scuola primaria non è abile nella lettura. Sia la pandemia che il conflitto di COVID-19 hanno messo a dura prova lo sviluppo dell’istruzione con milioni di studenti colpiti dalla chiusura delle scuole e di altre istituzioni educative. Si prevede che il numero di sfollati interni aumenterà, aumentando il rischio di perdite di apprendimento tra i bambini e di catastrofe generazionale che influenzeranno negativamente lo sviluppo sostenibile del Paese negli anni a venire.

Il rapporto avverte che la combinazione della mancanza di insegnanti donne, dei severi vincoli nel pagamento degli stipendi degli insegnanti e del ritiro degli aiuti internazionali potrebbe avere conseguenze immediate e gravi per la continuità dell’istruzione. Il paese dipende fortemente dagli aiuti internazionali, che rappresentano la metà della sua spesa per l’istruzione.

Se viene attuato un divieto di co-educazione e di insegnamento da parte dei maschi alle femmine, ciò infliggerà un duro colpo alla partecipazione delle donne all’istruzione superiore e all’istruzione delle ragazze più in generale, con un impatto negativo sulla loro vita, sul lavoro e sulla cittadinanza.

Il rapporto dell’UNESCO definisce azioni immediate e urgenti per tutte le parti interessate, vale a dire: